Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz İstifa Etti
Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz kendisine karşı yapılan protestolar sonucu istifa etti.
Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz kendisine karşı yapılan protestolar sonucu istifa etti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika'nın istifasının ardından halkın istifasını istediği 3 isimden biri olan Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, kendisine karşı devam protestolar sonucu istifa etti.
Göstericiler, protestolarında kısaca "3B" olarak adlandırdıkları soyisimleri "B" harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep etmişti. Halkın istifasını istediği diğer 2B ise Milli Konsey'in Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine. - CEZAYİR
Kaynak: İHA