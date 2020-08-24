Cezayir'de anayasa değişikliği referandumu 1 Kasım'da yapılacak Cezayir Cumhurbaşkanlığı, anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Şerefi'nin Tebbun'a, referandum ve ardından yapılacak seçimlerle ilgili devam eden hazırlıklara ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.

Söz konusu görüşme sırasında, anayasa değişikliği için referandumun 1 Kasım 2020'de yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Cezayir'in, Fransız sömürgesinden kurtulmak için girdiği bağımsızlık savaşının ilk fitili 1 Kasım 1954 tarihindeki ayaklanmayla ateşlenmişti. Cezayir 8 yıl süren savaş sonrasında 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Cezayir'de anayasa değişikliği

Cumhurbaşkanı Tebbun seçim kampanyasında Cumhurbaşkanına verilmiş geniş yetkileri azaltacak ve güç dengesi sağlayacak köklü bir anayasa değişikliği vaadinde bulunmuştu.

Tebbun, 8 Ocak'ta yeni bir anayasa hazırlamak için uluslararası anayasa uzmanı Ahmed Laraba liderliğindeki 17 üyeli bir uzmanlar heyeti görevlendirmişti.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014 yıllarında da anayasada değişiklik yapılmıştı.

Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Kaynak: AA