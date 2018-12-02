Cezayir'de 9. Uluslararası Film Festivali başladı.

Başkent Cezayir'de Kültür Bakanlığınca düzenlenen festivalin açılışında, İsrail işgali altındaki Filistinlilerin günlük hayatları, gelenek ve göreneklerinden kesitler sunan "Ödev" adlı film gösterildi.

Açılışta, Kültür Bakanı İzzeddin Meyhubi'nin yanı sıra bazı siyasiler, diplomatlar, sanatçılar ve yerli, yabancı sanatseverler de hazır bulundu.

14 ülkeden 17 filmin yer aldığı festival, 9 Aralık'a kadar devam edecek.

Ülkede 2009 yılından bu yana organize edilen festivalde bu sene "en iyi uzun metrajlı film, en iyi belgesel, özel jüri ve seyirci ödülleri" sahiplerini bulacak.