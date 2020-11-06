- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
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- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

06.11.2020 22:50 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:03

- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı Cezayir'de korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazları, 8 ayın ardından ilk kez camilerde kılındı.

- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

CEZAYİR - Cezayir'de korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazları, 8 ayın ardından ilk kez camilerde kılındı.

Cezayir'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde askıya alınan cuma namazı 8 ayın ardından ilk kez kılındı. Camilere akın eden Cezayirliler, 8 ayın ardından ilk kez camilerde sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak, Cuma namazını eda etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, 6 Kasım'dan itibaren bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan camilerin açılmasına ve cuma namazının kılınmasına karar verdiğini duyurmuştu.

- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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