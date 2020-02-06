Cezayir'de 6 bin 294 mahkuma daha af çıktı

06.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:14

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bir hafta içinde ikinci kez af kararı çıkardı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, hapis cezasının sona ermesine 18 ay ve daha az kalan 6 bin 294 mahkumu kapsayan af kararnamesini imzaladı.

Aftan terör, casusluk, cinayet, uyuşturucu ticareti ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin yararlanamayacağı belirtildi.

Son kararnameyle ülkede 1 hafta içinde affedilen mahkum sayısı 9 bin 765'e yükseldi.

Cezayir'de Aralık 2019'da iş başına gelen Cumhurbaşkanı Tebbun'un 1 Şubat'ta yayımladığı af kararnamesiyle hapis cezasının sona ermesine 6 aydan az kalan 3 bin 471 hükümlü serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA