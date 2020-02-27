Cezayir'de 54 yıldır zengin ve fakiri aynı masada buluşturan lokanta: Fasulye Kralı

27.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:24

Cezayir'de başkentin ara sokaklarından birinde yer alan "Fasulye Kralı" isimli küçük lokanta, yarım yüzyılı aşkın süredir menüsündeki sadece iki yemekle her yaştan ve her kesimden Cezayirliyi aynı sofra etrafında birleştiriyor.

Fransız mimarisinin izlerini taşıyan başkent Cezayir'in merkezindeki ara sokaklarda apartmanların altında dikkat çekici küçük dükkanlar bulunuyor.

Bunlardan biri de Port Said Meydanı yakınındaki Ahmed Şayb Sokağı'nda yer alan Fasulye Kralı lokantası.

Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından birkaç yıl sonra 1966'da kurulan lokanta, 54 yıldır ziyaretçilerine aynı lezzeti sunuyor.

Menüde sadece iki yemek var

Fasulye Kralı'nın menüsünde restorana adını veren kuru fasulyenin dışında sadece sardalya balığı var. Fazla seçenek olmasa da yemeklerindeki lezzet Cezayirlileri ve yabancıları bu küçük lokantaya çekiyor.

Sadece 24 metrekarelik bir alanda hizmet veren Fasulye Kralı, şehrin en eski ve en işlek işletmeleri arasında yer alıyor.

Lokantada kuru fasulye; zeytinyağı, salça, soğan, sarımsak, kimyon, kırmızı ve kara biberle pişiriliyor. Sardalya ise müşterilerin tercihine göre ızgara ya da kızartma olarak servis ediliyor.

Cezayir'in bağımsızlığı sonrasında kuruldu

AA muhabirine konuşan lokantanın işletmecisi Münir Ali Halil, babasının bu dükkanı Cezayir'in bağımsızlığı sonrasında 1962'de devraldığını söyledi.

"Burası önce iki ay kadar manav olarak kullanılmış. Sonra müzik aletlerinin satıldığı bir yer olmuş ve 1966'da da lokanta halini almış." diyen Halil, babasının 2014'te vefatından sonra 19 yaşında işletmenin başına geçtiğini aktardı.

Halil, "Fasulye Kralı, fakirin, zenginin, şarkıcının, siyasetçinin, üst düzey yetkilinin, sporcunun, sanatçının, kısaca her renkten Cezayirlinin 54 yıldır uğrak yeri olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Cezayirli işletmeci, sadece ülkenin dört bir yanından değil Fransa, ABD ve dünyanın farklı köşelerinden de müşterileri olduğunu dile getirdi.

Cezayir'de kuru fasulyenin her evde pişen bir yemek olduğuna işaret eden Halil, babasının geliştirdiği tarife yıllardır sadık kaldıklarını belirtti. Halil, lokantanın başarısında "yemekleri pişirme biçimi, baharat kullanımı, sıcak ve şirin atmosfer, iyi hizmet" anlayışının yattığını ifade etti.

Her gün 100 ihtiyaç sahibine yemek veriliyor

Aşçı Hamid Battaş ise 35 yıldır Fasulye Kralı'nın mutfağında çalıştığını belirterek, "Lokantada yemekleri buranın rahmetli 'kralı' Ali Halil Ammar ile küçüklüğümde pişirmeye başladım." dedi.

Battaş, lokantanın kuruluşundan bu yana her gün 100 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için hazırladıklarını aktardı.

Restoranın müdavimlerinden bir müşteri ise "derin ve meşhur bir lokanta" olarak nitelendirdiği Fasulye Kralı'na küçüklüğünden beri favori yemeği sardalyayı yemek için geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA