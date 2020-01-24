Cezayir'de 49'uncu haftasına giren gösterilerde "köklü değişiklik" istendi
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Cezayir'de 49'uncu haftasına giren gösterilerde "köklü değişiklik" istendi

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

24.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:10
Cezayir'de 49'uncu haftasına giren gösterilerde

'in birçok kentinde binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 49'uncu haftasına girdi.

Eylemciler, taleplerini gösteren pankartlar taşıyarak, sık sık sloganlar attı.

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla, Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

Kaynak: AA
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