Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

Cezayir'de 20 yıllık lider Bouteflika'nın istifasının ardından 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

Cezayir'de 20 yıllık görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın ardından, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.

Anayasa Konseyi, "yeterli kriterleri sağlayan adayların bulunmaması" nedeniyle 4 Temmuz'daki seçimlerin yapılamayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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