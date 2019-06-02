Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi
Cezayir'de 20 yıllık lider Bouteflika'nın istifasının ardından 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi
Cezayir'de 20 yıllık görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın ardından, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.
Anayasa Konseyi, "yeterli kriterleri sağlayan adayların bulunmaması" nedeniyle 4 Temmuz'daki seçimlerin yapılamayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı canlı izle