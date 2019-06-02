Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

Cezayir'de 20 yıllık görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın ardından, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.

Anayasa Konseyi, "yeterli kriterleri sağlayan adayların bulunmaması" nedeniyle 4 Temmuz'daki seçimlerin yapılamayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle