Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı getirildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 4 bin 700'den fazla mahkum hakkında derhal salıverilmesi için af kararı aldı.

Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı getirildi
05.07.2020 02:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:39

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 4 bin 700'den fazla mahkum hakkında derhal salıverilmesi için af kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 6 aylık hapse mahkum olan ya da bu süre kadar cezası kalanların affedildiği belirtildi.

Açıklamada, terör suçları, adam öldürme, casusluk, kamu malları hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti suçlarından mahkum ya da suçlananların af kararından faydalanamayacağı kaydedildi.

Hapisanedeki 4 bin 700'den fazla mahkumun bundan yararalanacağı belirtilirken, karardan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı koltuğundan eden gösteriler sırasında tutuklanan aktivistlerin de faydalanıp faydalanmayacağı bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, geçen şubatta aldığı iki af kararıyla 10 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Haber
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Haber
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Berat Albayrak Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Okan Buruk Ivan Obradovic Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 04:02:32. #1.15#
title