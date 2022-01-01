Cezayir'de 2021 yılında 23 terörist öldürüldü ve yakalandı

Cezayir, 2021 yılında ülkede 23 teröristin öldürüldüğünü ve yakalandığını duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı, 2021 yılında yaşanan terör olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2021'de terörle mücadele alanında yürütülen operasyonlar kapsamında 9 teröristin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 8 teröristin yakalandığı, 6'sının da teslim olduğu ifade edilen açıklamada, terör örgütlerine bilgi taşıyan ya da maddi destek veren 222 kişinin de tutuklandığı bilgisi verildi.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

AA / Abderrazak Boulkemh - Son Dakika Haberleri

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