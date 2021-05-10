Cezayir'de 20 yıllık Buteflika döneminin sonunu getiren "Hirak" gösterilerini önceden bildirme şartı getirildi
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Cezayir'de 20 yıllık Buteflika döneminin sonunu getiren "Hirak" gösterilerini önceden bildirme şartı getirildi

Cezayir'de 20 yıllık Buteflika döneminin sonunu getiren 'Hirak' gösterilerini önceden bildirme şartı getirildi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Cezayir'de, "Hirak" adı verilen protesto hareketi kapsamındaki gösterilerin önceden bildirilmesi şart koşuldu.

Cezayir'de, "Hirak" adı verilen protesto hareketi kapsamındaki gösterilerin önceden bildirilmesi şart koşuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hirak gösterilerini düzenleyenler, sorumlu oldukları kişileri, geçecekleri yolları, başlangıç zamanını ve sloganlarını önceden bildirmekle yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bildirim şartının "yürüyüş güzergahında görülen sapmaların vatandaşları rahatsız etmesi" nedeniyle getirildiği ifade edilirken, aksi takdirde yapılan gösterilerin kanunlara aykırı sayılacağı uyarısında bulunuldu.

Cezayir'de Hirak gösterileri

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine başlamıştı.

Buteflika sonrası da gösteriler devam etmiş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemler Mart 2020'de sonlandırılmıştı.

Eylemlerin ikinci yılına rastlayan 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde gösteriler yeniden alevlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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