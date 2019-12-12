Cezayir'de 20 yıl aradan sonra Buteflika'sız ilk seçim
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Cezayir'de 20 yıl aradan sonra Buteflika'sız ilk seçim

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Bu seçim, halk gösterilerinin ardından istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika’nın artık yarışa katılmayacak olması açısından da önem taşıyor.

12.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:16
Cezayir'de 20 yıl aradan sonra Buteflika'sız ilk seçim

'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. Bu seçim, halk gösterilerinin ardından istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın artık yarışa katılmayacak olması açısından da önem taşıyor.


Cezayir'de kayıtlı 24 milyon 474 bin 161 seçmen bulunuyor. Boykot çağrıları yüzünden seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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