Cezayir'de 2 kişide mutasyona uğramış Kovid-19 türü tespit edildi
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Cezayir'de 2 kişide mutasyona uğramış Kovid-19 türü tespit edildi

26.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:24
Cezayir'de 2 kişide mutasyona uğramış Kovid-19 türü tespit edildi

Cezayir'de 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Cezayir'de 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Hükümete bağlı salgın hastalıklarla mücadele merkezi Pasteur Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, mutasyonlu virüse yakalananlardan birinin başkentte bir sağlık çalışanı, diğerinin Fransa'da aile cenazesinden dönen bir kişi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin karantinaya alındığı ifade edildi.

Cezayir makamları, mutasyonlu virüsün ülkeye ulaşmasını engellemek amacıyla mart ayı boyunca hava, kara ve deniz sınırlarını yolcu trafiğine kapatma kararı almıştı.

Cezayir'de bugüne kadar 2 bin 973 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 112 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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