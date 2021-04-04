Cezayir'de 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri "değişim için önemli bir araç" olarak görülüyor

NABLUSİ Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi Başkanı Abdullah Caballah, ülkede 12 Haziran'da düzenlenecek milletvekili seçimlerinin özgür ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde "değişim için önemli bir araç" olabileceğini söyledi.

İYAD EN-NABLUSİ Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi Başkanı Abdullah Caballah, ülkede 12 Haziran'da düzenlenecek milletvekili seçimlerinin özgür ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde "değişim için önemli bir araç" olabileceğini söyledi.

Seçimlerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Caballah, ülke yönetimini "iktidarda kalmak için halka verilen sözleri tutmamakla" suçladı ve uygun şartlar sağlanmadıkça gösterilerden de sonuç alınamayacağını belirtti.

Caballah, "Rejim, önümüzdeki seçimlerin özgür ve dürüst olacağına dair verdiği sözleri tutarsa, seçimler değişim için önemli bir araç olabilir." dedi.

Muhafazakar partilerin seçimlerde ittifak yapma olasılığına değinen Caballah, tam bir ittifakın uzak bir ihtimal olduğunu ancak bazı koordinasyonların ve kısmi ittifakların yapılabileceğini savunarak, herkesin şu an imza toplamakla ilgilendiğini ve konunun henüz tartışmaya açılmadığını ifade etti.

Gösteriler kapsayıcı olursa başarı elde edilir

Gösterilerin geleceğiyle ilişkin konuşan Caballah, "Mevcut yönetimin haklarını ihlal ettiğini ve saldırıya uğradıklarını görürlerse veya barışçıl anayasal yöntemler yönetimin hatalarını düzeltmeyi başaramazsa, sokağa çıkıp haklarını talep etmek halkın hakkıdır." diye konuştu.

Halkın gösterilere yeniden başlamasının doğal bir hak olduğunu ancak sonuç elde etmek için uygun şartların sağlanması gerektiğini kaydeden Caballah, söz konusu koşulların başında "gösterilerin tüm şehirlerde yapılması ve halkın tüm kesimlerini içermesi, ne yapılması gerektiğine ve alternatife dair net bir vizyona sahip olunmasının" geldiğini aktardı.

Caballah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk, 2019'daki gösterilerde rejimin gitmesini istedi, yönetimin halkın taleplerini yerine getirme niyeti olsaydı o tarihte bunu yapardı ancak yapmadı. Bu, rejimin iktidarda kalmaya devam etmeyi güvence altına almak amacıyla kendisi için belirlediği bir gündemdir. Halkı taleplerine cevap verdiği konusunda aldatmaya çalışıyor ancak gerçek tam tersi."

Başlangıcından bu yana gösterilere eşlik ettiğini ve "22 Şubat 2019 Devrimi" başlıklı bir kitap yazdığını aktaran Caballah, rejimin 2019 devrimiyle dürüst bir şekilde ilgilenmediğini, Anayasa'nın sürdürülmesine ve kurumlarının istikrarına izin veren 102. maddenin uygulanması konusundaki ısrarı sonrasında samimiyetsizliğinin açıkça ortaya çıktığını dile getirdi.

Partisinin alternatifler sunduğunu ve yaşananları eleştirdiğini, göstericilerin ise net bir vizyonu olmadığını belirten Caballah, o dönem dillendirilen söylemlerin "herkesi reddetme, kınama ve hain ilan etme" fikrini derinleştirdiğini dile getirdi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren "Hirak" protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına rastlayan 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak