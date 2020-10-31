Cezayir'de 1 tondan fazla tehlikeli kimyasal madde ele geçirildi
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Cezayir'de 1 tondan fazla tehlikeli kimyasal madde ele geçirildi

31.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:30
Cezayir'de 1 tondan fazla tehlikeli kimyasal madde ele geçirildi

Cezayir'de Tunus'a kaçırılmak istenen 1,1 ton tehlikeli kimyasal madde ele geçirildi.

Cezayir'de Tunus'a kaçırılmak istenen 1,1 ton tehlikeli kimyasal madde ele geçirildi.

Cezayir'in Tunus'la sınır kenti Tarif'teki Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tunus'a kaçırılmak üzere olan ruhsatsız 1,1 ton tehlikeli kimyasal maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüpheli bir aracı durduran emniyet güçlerinin, araç içinde 22 paket, patlayıcı yapımında kullanılabilen kimyasal tarım gübresi bulduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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