Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak - Haberler
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Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

İhlas Haber Ajansı / Tarek Dridi - Haberler | Güncel

- Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandı Ekim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak Cezayir Sağlık Bakanlığı, son 1 haftada 1 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirterek, Ekim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılamanın başlayacağını duyurdu.

- Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandı

Ekim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

CEZAYİR - Cezayir Sağlık Bakanlığı, son 1 haftada 1 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirterek, Ekim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılamanın başlayacağını duyurdu.

Cezayir'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamalar hız kesmeden devam ediyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4-9 Eylül tarihleri arasında 1 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı bildirildi. Korona Virüsü İzleme ve Takip Bilim Kurulu Üyesi Elias Akhamouk, 12-18 yaş arasındaki çocuklar için aşılarının önümüzdeki Ekim ayından itibaren başlayacağını belirterek, daha sonra hamile ve yeni doğum yapan kadınların aşılanması ihtimalinin değerlendirileceğini söyledi.

Bu yılın sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını amaçlayan Cezayir hükümeti, ülkedeki en büyük aşılama kampanyasına hazırlanıyor. Kampanya ile Covid-19'un yayılma riskinin azaltılması, virüse karşı toplu bağışıklık sağlanması ve hızlı bir şekilde normal hayata dönmek hedefleniyor.

Cezayir hükümeti, korona virüs aşılarına yönelik alımlarına devam ediyor. Dün 3 milyon doz aşı temin edilirken, 5-10 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan toplam doz sayısı 7.5 milyona ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 199 bin 560 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 5 bin 539'a ulaştı.

Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak

Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak
İhlas Haber Ajansı / Tarek Dridi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandıEkim'den itibaren 12-18 yaş grubu için aşılama başlayacak - Haberler
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