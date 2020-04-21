Cezayir Cumhurbaşkanlığı: Lamamra'nın Libya Özel Temsilciliğine aday olmaması BM'nin...
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Cezayir Cumhurbaşkanlığı: Lamamra'nın Libya Özel Temsilciliğine aday olmaması BM'nin...

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Ramtane Lamamra'nın Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği adaylığından çekilmesini, "BM'nin başarısızlığı" şeklinde değerlendirdi.

21.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:18
Cezayir Cumhurbaşkanlığı: Lamamra'nın Libya Özel Temsilciliğine aday olmaması BM'nin...

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Ramtane Lamamra'nın Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği adaylığından çekilmesini, "BM'nin başarısızlığı" şeklinde değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhanned Belid, düzenlediği basın toplantısında, Cezayirli diplomat Lamamra'nın adaylığa talip olmadığını bu teklifin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldiğini belirtti.

Lamamra'nın bu göreve getirilmemesinin Cezayir'in başarısızlığı olmadığını savunan Belid, "BM Genel Sekreterinin, çatışmaları çözüme kavuşturmadaki yeterliliğiyle tanınan bir diplomatı atayamaması başarısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Belid, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden birinin, Lamamra'nın göreve getirilmesi noktasında çekimser kaldığını söyledi ancak bu konuya dair detay vermedi.

Konuşmasında ayrıca ülkesinin Libya'ya yönelik desteğine dikkati çeken Belid, Libya'da Cezayir'in onayı olmadan hiçbir şeyin olmayacağını vurguladı.

Belid, Libya'ya yönelik çabalarının, 1954-1962'deki bağımsızlık savaşında Cezayir'in yanında yer alan Libya halkına karşı vatani ve dini bir görev olduğunu vurguladı.

Uluslararası basında, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin mart ayı başındaki istifasının ardından Lamamra'nın göreve getirilmesi konusunda ABD'nin çekinceli olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Lamamra'nın adaylıktan çekilmesi

Cezayir resmi ajansında 17 Nisan'da yayımlanan habere göre, Cezayirli diplomat Lamamra, BM Libya Özel Temsilciliği görevi için sunulan teklife daha önce belirttiği onayını geri aldığını duyurmuştu.

Görevlendirmenin gerçekleşmesi için 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin söz konusu isim üzerinde uzlaşması gerektiğine işaret edilen haberde, bu uzlaşının sağlanamadığının açık olduğuna işaret edilmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmak istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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