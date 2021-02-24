Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyetin inşası için söz veriyorum"
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyetin inşası için söz veriyorum"

24.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:13
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun:

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü verdi.

Tebbun, ülkedeki en büyük sendika olan Cezayir İşçileri Genel Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Yolsuzluk ve nefretin olmadığı yeni ve güçlü bir cumhuriyetin inşası için acele etme konusunda size yeniden söz veriyorum." ifadelerini kullanan Tebbun, tüm kadın ve erkek işçileri tebrik ettiğini belirterek, bu hassas dönemde zorlukların üstesinden gelebilecek güçte bir ülke olma umudunu dile getirdi.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketinin ikinci yıl dönümüne denk gelen 22 Şubat Pazartesi günü gösteriler düzenlenmişti.

Rejimde köklü bir değişim talebiyle Buteflika sonrasında da gösterilere devam eden Hirak hareketi, gerek yönetimin yargı ve kolluk kuvvetleriyle uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle gösterilerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor

Son iki yıldaki gösterilerde, ülkedeki siyaset ve oligarşiden yolsuzluğa bulaşanlardan hesap sorulması ortak bir talep olarak öne çıktı.

Buteflika'nın istifasının ardından, ordunun kamuoyu önünde yargıya işaret vermesiyle, ülkenin en etkin isimleri arasında sayılan eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski başbakanlar, iş adamları, üst düzey bürokratlar, istihbarat şefleri gibi birçok isim hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatıldı. Bunlardan bazıları gözaltına alındı, tutuklandı, yargılamaları tamamlananlardan bazıları hapse mahkum edildi.

Ancak, protestocuların bazıları hızlı seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade Buteflika ekibinin tasfiyesi için kullanıldığı eleştirisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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