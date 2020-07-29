Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Göktaş'ı kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren meselelerin ele alındığı kaydedildi. Kaynak: AA