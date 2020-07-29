Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti
29.07.2020 02:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 03:35

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Göktaş'ı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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