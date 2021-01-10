Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavisinin tamamlanması için Almanya'ya gitti
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavisinin tamamlanması için Almanya'ya gitti

10.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:09
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavisinin tamamlanması için Almanya'ya gitti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından ayağında ortaya çıkan komplikasyonları tedavi ettirmek için Almanya'ya gitti." ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Askeri Havalimanı'ndan üst düzey sivil ve askeri yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından 29 Aralık'ta ülkesine dönmüştü.

Tebbun, 13 Aralık'ta Kovid-19'u yendiğini duyurmuş ve doktorların tavsiye ettiği bir iyileşme döneminde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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