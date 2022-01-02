Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi İçişleri Bakanı ile görüştü - Haberler
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi İçişleri Bakanı ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Suudi İçişleri Bakanı ile görüştü
AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile "güvenlik işbirliği" konusunu değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile "güvenlik işbirliği" konusunu değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer verilen haberde, resmi temasları kapsamında Cezayir'e gelen bin Nayif'in Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildiği belirtildi.

Haberde, ikilinin görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki mevcut güvenlik işbirliğini gözden geçirdiğine değinildi.

Görüşmenin detaylarıyla ilgili Cezayir Cumhurbaşkanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Resmi ziyareti kapsamında dün Cezayir'e gelen bin Nayif'in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak sorunların çözümü üzerine işbirliğinin artırılması noktasında görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Cezayir ve Suudi Arabistan Aralık 2018'de iki ülke arasında ortak güvenlik ve siyasi koordinasyon konseyi kurma, terör ve radikalleşmeyle mücadele alanlarında anlaşma yapmıştı.

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AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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