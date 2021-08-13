Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, orman yangınları ile ilgili 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, orman yangınları ile ilgili 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, orman yangınları ile ilgili 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 69 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 69 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cezayir devlet televizyonunda, Tebbun'un orman yangınlarına ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına yer verildi.

Tebbun, üllkede 17 ilde çıkan ve 69 kişinin ölümüne neden olan yangınlara ilişkin "suçlu eller neden oldu" ifadesini kullandı.

Yangınlarla ilgili Tizi Vizu'da 11, Annabe'de 4, Cicel'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Tebbun, diğer 5 şüphelinin gözaltına alındığı iller hakkında ise bilgi vermedi.

Konuşmasında milli birliğe vurgu yapan Tebbun, "Milli birliği zedeleyenlere, ordu ile halk, ordu ile devlet arasında ayrım yapmaya çalışanlara karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

Tebbun ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bugün İspanya'dan 2, üç gün sonra da İsviçre'den 1 yangın söndürme uçağının geleceğini kaydetti.

Cezayir'de 17 vilayette 100'ün üzerinde çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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