Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Katar'da
AA, Katar Emirlik Divanı - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı.