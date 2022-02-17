Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, kabinede kısmi değişikliğe gitti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kabinedeki Maliye ve Kültür Bakanlıklarında revizyon yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, Maliye Bakanlığı görevini aynı zamanda Başbakan olan Eymen bin Abdurrahman'dan alarak yerine Abdurrahman er-Raviye'yi atadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kültür Bakanlığı görevine ise Vefa Şalen'in yerine Süreyya Muluci'nin getirildiği ifade edildi.

Cezayir'de Haziran 2020'de Abdulaziz Cerad'ın kurduğu hükümette Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Bin Abdurrahman, ülkede 12 Haziran 2021'de yapılan erken genel seçimler sonrası hem Başbakanlık hem de Maliye Bakanlığı görevini sürdürüyordu.