Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İspanya Başbakanı Sanchez ile "enerji iş birliğini" görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez telefon görüşmesinde enerji konusu ele alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede, mevut iş birliğinin geliştirilebilmesi adına karşılıklı isteklerini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Sanchez'ın Tebbun'a Cezayir'in "enerji alanındaki güvenilir ortaklığından" dolayı teşekkür ettiğine yer verildi.

Öte yandan Sanchez'in Cezayir Cumhurbaşkanı'na Ukrayna'da hayatını kaybeden Cezayirli üniversite öğrencisi için taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Cezayir çölünden Avrupa'ya gaz tedariki

Cezayir, ülkenin güneyindeki büyük Hassi R'Mel sahasından ve diğer yerlerden gaz taşımak için 3 boru hattıyla Avrupa kıtasına bağlanıyor.

1984 yılında hizmete açılan ilk hat, Cezayir'i Tunus üzerinden İtalya'ya (Sicilya Adası) bağlıyor ve yıllık 30 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

İkinci boru hattı ise Cezayir'in kuzeybatısındaki Beni Saf kasabasından İspanya'nın güneyindeki Almeria şehrine ulaşıyor.

Geçen yıl kasım ayı başında duran üçüncü hat ise Fas ve Akdeniz'den geçerek, Cezayir'i İspanya'ya bağlayan Mağrip-Avrupa doğal gaz boru hattı olarak biliniyor.