Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Almanya Başbakanı Merkel Libya'yı görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'daki son gelişmeleri görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'daki son gelişmeleri görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Merkel, Almanya'da yeni tip koronavirüs tedavisi (Kovid-19) gören Tebbun'u arayarak, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tebbun ve Merkel, görüşmede ülkelerindeki Kovid-19 salgınını, ekonomik durumları ve ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede ayrıca Libya'daki son gelişmeler masaya yatırılırken, iki ülkeyi ilgilendiren ortak bölgesel meseleler de konuşuldu.

Cezayir, komşusu Libya'da çatışan taraflar arasında bir dönem ara buluculuk yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı