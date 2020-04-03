Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'de kalan Cezayirlilere ilişkin açıklama Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, korona nedeniyle ülkesine dönemeyen ve Türkiye'de mahsur kalan Cezayirlilere ilişkin açıklamasında, Türkiye'de mahsur kalan vatandaşların tahliyesinin tamamladığını bilgisini aldıklarını ancak yapılan başvurular ile bin 850 kişinin mahsur kaldığını...

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, korona nedeniyle ülkesine dönemeyen ve Türkiye'de mahsur kalan Cezayirlilere ilişkin açıklamasında, Türkiye'de mahsur kalan vatandaşların tahliyesinin tamamladığını bilgisini aldıklarını ancak yapılan başvurular ile bin 850 kişinin mahsur kaldığını ve incelemelerin yürütüldüğünü söyledi.

Korona virüsün dünya genelinde yayılmasıyla pek çok ülke virüsün yayılmaması için sınırlarını kapattı, uçuşları da durdurdu.

Bugüne dek 986 korona vakasının görüldüğü Cezayir'in geçtiğimiz günlerde uçuşları durdurma kararının ardından yüzlerce Cezayirli, Türkiye'de kaldı. İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirli vatandaşlar bir süre tahliye edilmek için bekledi. Ancak Tahliye uçaklarını kaçıran ve Cezayir tarafından alınamayan Cezayirliler, karantina için Karabük'teki yurtlara gönderildi. Olay ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, düzenlediği basın toplantısında tahliye konusuna değinerek gerekli incelemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun yaptığı basın toplantısında, "20 Mart'ta, 3 uçak Türkiye'ye gönderildi ve Cezayirlileri tahliye ettik. 21 Mart'ta da Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak daha ve Türk Hava Yollarına ait 3 uçak tahliye amacıyla da Türkiye vardı. Toplam bin 800 vatandaşımızı tahliye ettik. Hiç kimse kalmadı diye biliyorduk. Bileti olan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdik. Uçuşları durdurmamıza rağmen Cezayir vatandaşlarını geri getirebildik" dedi.

Tüm Cezayirlilerin tahliye edildiği bilgisini alan ancak daha sonra durumun farklı olduğunu öğrenen Tebbun, "Bütün vatandaşlarımızın geri geldiğini sanıyorduk. Ancak yeni bilgiler almaya başladık, önce 200 kişinin var olduğu daha sonra da 250 kişinin daha mahsur kaldığını öğrendik. Daha sonra sayılar artmaya başladı ve bu sayı bin 850'ye yükseldi. 'Sayılar nasıl bir anda arttı?' sorusunun cevabı aradık. Mahur kalanları netleştirmek adına resmi listeyi incelemeye aldık" İfadelerini kullandı.

Mahsur kalanların tahliyesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Cezayir Cumhurbaşkanı, "Yaptığımız incelemelere göre, mahsur kalanlar kişilerin biletleri, pasaportları olmayanlar bulunduğu tespit edildi. Nasıl tahliye edeceğimizi düşünmeye başladık. Biz ailelere öncelik verdik, diğer kalanların resmi belgelerini incelemeye başladık. Kanun ve kurallara uygun olarak çalışıyoruz. Kimse mağdur olmayacak" ifadelerini kullandı. - CEZAYİR

Kaynak: İHA