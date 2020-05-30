Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan eski Fas Başbakanı Yusufi için taziye mesajı
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan eski Fas Başbakanı Yusufi için taziye mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 96 yaşında hayatını kaybeden eski Fas Başbakanı Abdurrahman el-Yusufi için taziye mesajı yayınladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan eski Fas Başbakanı Yusufi için taziye mesajı
30.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:41

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 96 yaşında hayatını kaybeden eski Fas Başbakanı Abdurrahman el-Yusufi için taziye mesajı yayınladı.

Tebbun mesajında, Yusufi'nin yabancı ülkelerin etkisinde kalmadan Fas'ın birliğini sağlama hayali için çaba sarfettiğini belirtti.

Yusufi'nin Cezayir'in Fransız işgalinden kurtulmasındaki desteklerini Cezayirlilerin halen unutmadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tebbun, "Fas lideri Cezayir'in bağımsızlığını ilk destekleyenlerdendi. Bölgenin Fransız işgalinden kurtulmasında da Cezayirliler Faslı lider ile sürekli iş birliği içindeydiler." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman el-Yusufi kimdir?

Abdurrahman el-Yusufi, Kral 2. Hasan'a muhalefetiyle biliniyordu. Yusufi, Genel Başkanı olduğu Sosyalist Birlik Partisi'nin 1997'de yapılan genel seçimleri kazanması üzerine Mart 1998'de kurduğu hükümette 2002'ye kadar başbakan olarak görev yapmıştı.

Ülkede 2002'de yapılan genel seçimlerde partisi ilk sırada yer almasına rağmen Kral 2. Hasan'ın hükümeti kurma görevini İdris Cettu'ya vermesi üzerine Yusufi siyaseti bırakmıştı.

Yusufi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kazablanka kentindeki bir hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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