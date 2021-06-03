Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Cezayir, (Fransa'dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor"
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Cezayir, (Fransa'dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Cezayir, (Fransa'dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor'
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin, "Fransa'nın, sömürgecilik döneminde işlediği tüm suçları tanımasını" beklediğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin, "Fransa'nın, sömürgecilik döneminde işlediği tüm suçları tanımasını" beklediğini belirtti.

Fransız haftalık dergisi Le Point'a verdiği röportajda Tebbun, Fransa'nın Cezayir'i sömürdüğü yıllar boyunca halkın acı çektiğini, kabilelerin yok edildiğini ve köylerin toptan yakıldığını söyledi.

Tebbun, 1945'te 45 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Cezayir, (Fransa'dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, sömürgeciliğin Cezayir'e medeniyet getirdiği masalından artık vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

"Fransa nükleer deneme sahalarını temizlesin"

Fransa'nın ülkesinde işlediği suçlar için maddi tazminat beklentisi içinde olmadıklarını vurgulayan Tebbun, "Fransa'dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, nükleer deneme alanlarındaki kirliliğin bugün bile insanları mağdur ettiğini ve Fransa'nın bu denemelerin mağdurlarını tedavi ettirmesi gerektiğini dile getirdi.

Tebbun, Fransa'nın suçlarını kabul etmesinin "pişmanlık göstergesi" olacağını ifade etti.

"Türkiye, siyasi karşılık beklemeden Cezayir'e 5 milyar dolar yatırım yaptı"

Türkiye'nin Mağrib bölgesindeki varlığını Cezayir'in nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Bizi rahatsız etmiyor." şeklinde cevap veren Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke ilişkilerinin mükemmel olduğunun altını çizdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, "Türkler, siyasi karşılık beklemeden Cezayir'de 5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu ilişkiden rahatsız olanlar, onlar da gelsin ve burada yatırım yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Filistin tam tanınana kadar, Cezayir İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyecek

Tebbun, Cezayir'in bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini kınamasının ardından Arap Birliği içinde artık uyum kalmadığını belirterek, birliğin reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Filistin Devleti tam olarak tanınmadan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğine vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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