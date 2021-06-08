Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Cezayir'deki İslami akım, diğer ülkelerden farklı"
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Cezayir'deki İslami akım, diğer ülkelerden farklı"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Cezayir'deki İslami akım, diğer ülkelerden farklı'
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesindeki İslami akımın diğer ülkelerdekinden farklı olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesindeki İslami akımın diğer ülkelerdekinden farklı olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Tebbun'un Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına verdiği röportajdan yaptığı alıntıları yayınladı.

Tebbun röportajında, Cezayir makamlarının aşırı İslamcı akımlar olarak kabul ettiği gruplara işaret ederek, "Cezayir, geri dönüşü olmaksızın ideolojik İslam'dan kurtulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki İslamcı akımlara ilişkin Tebbun, "Cezayir'deki İslami akım, diğer ülkelerden farklı." dedi.

Fransız Le Point dergisine verdiği röportajda Tebbun İslamcıların yönetime gelmesi ihtimaline dair kendisine sorulan soruya "Ülkenin kalkınma ve gelişmesine engel olmayan siyasal İslam beni rahatsız etmez." şeklinde cevap vermişti.

Geçen yüzyılın sonlarında ülkenin karşı karşıya kaldığı şiddete ilişkin Tabbun, "Cezayir'de 90'larda işte bu ideolojiler kendini dayatmaya çalışmıştı, ancak artık ülkede bunların varlığı söz konusu değil." ifadelerine yer vermişti.

Tebbun'un bu yöndeki açıklamaları, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde İslami akımların güçlü bir şekilde boy gösterdiği dönemde yapması dikkat çekti.

Öte yandan Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, AA muhabirine verdiği mülakatta, partisinin erken seçimde oyların büyük çoğunluğunu alsa bile uzlaşı hükümeti kurulması yönünde hareket edeceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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