Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune hastanede tedavi altına alındı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle birkaç gündür evde karantinada olan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'nun doktorların tavsiyesi üzerine askeri hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belirtilmezken, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Tebboune, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine evinde karantinaya girmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı