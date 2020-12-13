Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'dan 47 sün sonra ilk açıklama
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'dan 47 sün sonra ilk açıklama

13.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:46

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, Almanya'da korona virüs tedavisi görmesinin üzerinden 47 gün geçmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, Almanya'da korona virüs tedavisi görmesinin üzerinden 47 gün geçmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, 24 Ekim'de Covid-19 şüphesi nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından 27 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune, 28 Ekim'de ise doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüş, 2 hafta önce ise hastaneden taburcu edilmişti. Almanya'da tedavi altına alınmasından bu yana geçen 47 günün ardından Cumhurbaşkanı Tebboune ilk kez açıklama yaptı.

Tebboune sosyal medya ve devlet televizyonu üzerinden yayınladığı konuşmasında, iyileştiğini ve yakında eve döneceğini ifade etti. En geç üç hafta içinde tamamen iyileşmesinin beklendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tebboune, "İyileşiyorum. Fiziksel kapasitelerimi bir hafta, iki hafta veya üç hafta içinde geri kazanacağım. Yakında yeni bir Cezayir inşa etmeye devam etmek için ülkede olacağız" ifadelerini kullandı. Tebboune, "Cezayir'de olup biteni her gün takip ediyorum" dedi.

Tebboune, cumhurbaşkanlığındaki personelinden seçim otoritesiyle koordineli olarak yeni bir seçim yasası hazırlamasını istediğini aktararak, bu yasanın Anayasa sonrası dönemin önünü açacağını da sözlerine ekledi.

Geçen yıl Aralık ayında kitlesel protestoların ardından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika'nın yerini geçen Tebboune, Cezayir'de siyasi ve ekonomik reformlar gerçekleştirme sözü verdi. Göreve gelmesinden bu yana Tebboune, ekonomiyi reforme ederek, petrole ve doğal gaza bağımlı ekonomiden uzaklaşma planlarını açıklayarak, enerji gelirindeki düşüşün neden olduğu mali baskıyı hafifletmeyi hedefliyor.

Cezayir'in ekonomisinin yüzde 60'ını ve toplam ihracat gelirinin yüzde 94'ünü petrol ve doğal gaz gelirleri oluşturuyor.

(İHA)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'dan 47 sün sonra ilk açıklama
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'dan 47 sün sonra ilk açıklama
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'dan 47 sün sonra ilk açıklama
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'dan 47 sün sonra ilk açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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