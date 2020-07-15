Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan sağlık çalışanları koruyacak adım
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Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan sağlık çalışanları koruyacak adım

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve sözlü saldırıların artış göstermesi nedeniyle onları korumak için yeni bir kanun çıkarma kararı aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan sağlık çalışanları koruyacak adım
15.07.2020 02:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:31

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve sözlü saldırıların artış göstermesi nedeniyle onları korumak için yeni bir kanun çıkarma kararı aldı.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, sağlık çalışanlarının, hastanelerde görev başındayken maruz kaldıkları her türlü şiddet ve saldırıya karşı korunması amacıyla kanun çıkaracağı ifade edildi.

Söz konusu kanunun ne zaman çıkarılacağına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, düzenlemenin sıkı bir şekide uygulanması için Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile emniyet teşkilatı, valilikler ve jandarmaya talimat verildiği kaydedildi.

Cezayir'de son haftalarda bazı hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinde artış gözlemleniyor.

Öte yandan dün, başkentin güneydoğusunda yer alan Buira vilayeti Devlet Hastanesi Müdürü Cemal Butemmam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın yakınları tarafından uğradığı saldırı sonucu kendisini hastanenin ikinci katından aşağı attı.

Buira Valiliği Devlet Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Butemmam'ın sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı ve hastanın yakınları tarafından ikinci kattaki odasına kapatıldığı aktarıldı.

Butemmam'ın kurtulmak için kendisini aşağıya atması sonucu vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluştuğu ve aynı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Annabe Devlet Hastanesinde de virüse yakalananların tedavi edildiği birimdeki bir doktor dün, yayınladığı videoda, hastaların yakınları tarafından saldırıya uğradığını anlattı.

Sosyal medyada yankı uyandıran videoda doktor, tıbbi malzeme eksikliği ve zor çalışma şartlarına rağmen fiziksel saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Cezayir Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 40 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 1700 çalışan da virüse yakalandı.

Kaynak: AA

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