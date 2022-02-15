Cezayir Cumhurbaşkanı ile IFRC Başkanı "bölgedeki yardım faaliyetlerini" görüştü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, resmi ziyaret için geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile "bölgedeki yardım faaliyetlerini güçlendirmenin yollarını" ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, Rocca'yı makamında kabul etti.

Görüşmede, IFRC'nin bölgedeki yardım faaliyetlerini güçlendirme adına değerlendirilmelerde bulunuldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin IFRC'ye olan desteğini yineledi.

IFRC Başkanı Rocca da Tebbun'a Cezayir'in kuruma yaptığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürü Abdülaziz Halef de görüşmede hazır bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, Angolalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Öte yandan Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, resmi ziyaret kapsamında Cezayir'e gelen Angola Genelkurmay Başkanı Antonio Egidio de Souza Santos'u başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Merkezinde karşıladı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Şangariha, karşılama sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmenin bölge için olumlu olacağını söyledi.

"Sahel ve Sahra bölgesindeki istikrarsızlığa karşı beraber çalışmak zorundayız" mesajı

Şangariha ayrıca ortak çıkarlar doğrultusunda "Sahel ve Sahra bölgesindeki istikrarsızlığa karşı beraber" çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

Angola Genelkurmay Başkanı Santos ise karşılama esnasında açıklamada bulunmadı.

Santos'un Cezayir ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor.