Cezayir Cumhurbaşkanı: "Dış lobilerin orduyu hedef alan umutsuz kampanyaları var" Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "dış lobiler tarafından orduyu hedef alan umutsuz kampanyalar" olduğunu ve devletin bunları takip ettiğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "dış lobiler tarafından orduyu hedef alan umutsuz kampanyalar" olduğunu ve devletin bunları takip ettiğini söyledi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Savunma Bakanlığında ordu komutanlarıyla bir araya geldi.

Ülkenin, Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşını yürüten Ulusal Kurtuluş Ordusunun varisi olan Cezayir ordusuna karşı değişmez tutumunun, Cezayir'in kindar ve lobilerde gizlenmiş düşmanlarını rahatsız ettiğini dile getiren Tebbun, "Dış lobilerin orduyu hedef alan umutsuz kampanyalarını takip ediyoruz. Bu lobilerin beşiğinin neresi olduğu, uzantıları ve araçları da biliniyor." dedi.

Cezayir 27 Mayıs'ta, halk gösterileriyle ilgili bir belgeselin Fransa'da devlet kanalında yayınlanması ve halkın tepkisini çekmesi üzerine Paris Büyükelçisi Salih Libdeyvi'yi istişare için ülkeye çağırmıştı.

"France 5" televizyon kanalında 26 Mayıs'ta, yönetmenliğini Cezayir asıllı Fransız Gazeteci Mustafa Kesus'un yaptığı "Cezayir Aşkım" isimli belgesel film yayınlanmıştı.

Belgesel, 22 Şubat 2019'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmasına neden olan gösterilerde tanıklıklarına yer verilen gençlerin sosyal baskılardan kurtulma yönündeki talepleri üzerine yoğunlaşmıştı. Belgeselde, ordu mensuplarına saldıran göstericilere ait eski görüntülere de yer verilmişti.

Halk hareketinden 2 aktivistin af talebi olumlu karşılandı

Öte yandan ülkede muhalif Yeni Nesil Partisi Başkanı Süfyan Cilali, halk hareketinden iki aktivist hakkındaki af talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

Cilali, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Kerim Tabu ve Semir Belarabi hakkındaki af talebine olumlu yanıt verdiğini, anayasal ve yasal yetkileri çerçevesinde af taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Parti Başkanı, cumhurbaşkanlığı resmi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından iki aktivistin serbest bırakılacağını ifade etti.

Cezayir makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA