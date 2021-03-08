Cezayir Cumhurbaşkanı, "açık liste" sisteminin benimsendiği seçim yasasını onayladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "açık liste" sisteminin benimsendiği yeni seçim yasasına onay verdi.

Tebbun başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu oturumunun ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, seçmenlerin aday listelerinde istediği sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini öngören yasa teklifini onayladığı belirtildi.

Tebbun, Bakanlar Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada, 2016 yılından bu yana uygulanan ve seçmenlerin, siyasi partilerin sunduğu aday listelerini olduğu haliyle kabul ettiği "kapalı liste" sisteminin getirdiği tüm açıkların kapatılması gerektiğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından yönetime yeni seçim sistemi ve yeni bir parlamentoyla devam etmek istediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu