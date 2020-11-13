Cezayir, çeyrek asırlık aradan sonra idam cezasının infazını değerlendiriyor
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Cezayir, çeyrek asırlık aradan sonra idam cezasının infazını değerlendiriyor

13.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:34
Cezayir, çeyrek asırlık aradan sonra idam cezasının infazını değerlendiriyor

Cezayir Adalet Bakanlığı, 27 yıl aradan sonra belirli ağır ceza suçlarında idam cezasının yeniden infaz etmeyi değerlendirdiğini duyurdu.

Cezayir Adalet Bakanlığı, 27 yıl aradan sonra belirli ağır ceza suçlarında idam cezasının yeniden infaz etmeyi değerlendirdiğini duyurdu.

Cezayir Adalet Bakanı Bilkasım Zuğmati, parlamentoda yaptığı bir konuşmada, son dönemde kaçırılan bir genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi üzerine başlayan idam cezası tartışmalarında, hakkında idam hükmü verilenlerin "infaz edilebileceğini" söyledi.

İdam cezasının uygulanmasının ulusal ile uluslararası alanda, destekçileri ve karşıtları bulunduğunu aktaran Zuğmati, "Biz idam cezasını, ceza kanununa göre hüküm olarak veriyoruz. Gerekirse gelecekte bu ceza infaz edilirse de şaşırmayın." dedi.

Adalet Bakanı, Cezayir'in idam cezasının infazını yasaklayan hiçbir anlaşmanın imzacısı olmadığını ve bağımsız bir üke olarak kendi yaptırımlarına karar vereceğini kaydetti.

Cezayir, 1993 yılında binden fazla kişinin idam cezasına çarptırılmasının ardından yükselen uluslararası baskı üzerine 27 yıl boyunca idam cezasını infaz etmedi.

Geçen ay Cezayir'de genç bir kızın tecavüze uğramış, darp edilmiş ve yanmış cesedinin, terk edilmiş bir benzin istasyonunda bulunması ve olayla ilgili zanlının da suçunu itiraf etmesi, ülke çapında öfke dalgasına yol açmıştı. Olay, başta kurbanın ailesi olmak üzere kamuoyunda idam cezasının uygulanması çağrılarını beraberinde getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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