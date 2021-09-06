Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti

Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, makamında konuk ettiği SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki iş adamlarını ülkesine yatırıma davet etti.

Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, makamında konuk ettiği SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki iş adamlarını ülkesine yatırıma davet etti.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yanındaki heyetle Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi'yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilere değinildi. iki ülke arasında ilişkilerin daha da kuvvetlenmesini gerektiğine değinilirken Ankara Büyükelçi Mourad Adjabi Türk şirketlerini Cezayir de yatırıma davet etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Türkiye ve Cezayir arasında ki ilişkilerimiz çok güçlü. Ticari hedeflerimizi yüksek tutmalı ve ticari hacmimizi daha da yükseltmeliyiz. Türkiye ile Cezayir dost ve kardeş ülkelerdir. Biz Türk şirketleri olarak iki ülke arasında ki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla girişimler de bulunmaya sizlerle işbirliği içerisinde hareket etmeye hazırız" dedi.

SANKON heyetine ziyaret için teşekkür eden Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, "Türkiye ile Cezayir ilişkileri yüz yıllar öncesine dayanmakta ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. iki ülke arasında ticari hacmimiz yükseltmemiz gerekmektedir. İnanıyorum ki SANKON gibi güçlü bir kuruluşun girişimleriyle bu ilişkiler daha da güçlenecektir. Türkiye şirketlerini Cezayir'de yatırıma davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti
Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti
Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti
Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti
Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Derya Yanık Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Cristiano Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cezayir büyükelçisinden, Türk şirketlerine yatırım daveti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:12:07. #1.15#

title