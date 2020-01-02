Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.

02.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:26

, 'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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