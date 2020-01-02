Cezayir Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.
02.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:26
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA