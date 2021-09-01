Cezayir, bu yıl petrol ve doğal gazdan yaklaşık 33 milyar dolar gelir bekliyor
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Cezayir, bu yıl petrol ve doğal gazdan yaklaşık 33 milyar dolar gelir bekliyor

Cezayir, bu yıl petrol ve doğal gazdan yaklaşık 33 milyar dolar gelir bekliyor
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Ekonomi

Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, bu yıl gelirini 13 milyar dolar artırmayı ve yaklaşık 33 milyar dolar gelir sağlamayı planlıyor.

Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, bu yıl gelirini 13 milyar dolar artırmayı ve yaklaşık 33 milyar dolar gelir sağlamayı planlıyor.

Cezayir resmi ajansı APS'ye konuşan, Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, uluslararası enerji piyasalarındaki tabloya göre, 2021 yılında 30 ila 33 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisindeki geçen yılın aksine bu sene gelirlerinin "gözle görülür bir artışa tanık olduğu" bilgisini paylaşan Hakkar, yılın ilk 8 ayında satışlarının yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını bunun da 2020'nin toplam gelirine denk geldiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik tahribat, 45 milyon nüfuslu petrol ve doğal gaz ülkesi Cezayir'i de derinden sarstı.

Enerji fiyatlarının düşük seyri, devlet bütçesinin yüzde 60'ını ve ihracatın da yüzde 94'ünü petrol ve doğal gazdan sağlayan Cezayir'i, artan cari açık ve yatırım projelerinin ertelenmesi gibi sonuçlarla yüz yüze getirdi ve ekonomik olarak zor durumda bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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Cezayir, bu yıl petrol ve doğal gazdan yaklaşık 33 milyar dolar gelir bekliyor - Haberler Ekonomi
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