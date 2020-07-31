Cezayir, bayramı Kovid-19 önlemleri gölgesinde karşıladı
Cezayirliler, Kurban Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.
Cezayirliler, Kurban Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.
Cezayirliler, salgın tedbirleri kapsamında alınan bayram namazının evlerde kılınması kararı nedeniyle bu bayram camilere gitmedi.
Camilerden tekbir ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sesi hoparlör ile dışarıya verildi.
Ülkede başkent ile büyük şehirlerde sokakların tenha olduğu gözlemlendi.
Yetkililerin, kurbanlıkların caddelerde kesilmemesi çağrısı da dikkate alındı.
"Sokaklarda çocuklar oynamıyor"
Cezayirli Ahmed Akar, bu bayramın öncekilerden farklı olduğunu dile getirdi.
Sokaklarda çocukların olmadığına işaret eden Akar, alışkın oldukları bayram havasını bu sene yaşayamadıklarını söyledi.
Cezayirli Muhammed el-Ayib ise bayram namazını tek başına kıldığını, bu sene bayramın buruk geçtiğini kaydetti.
Ayib, cemaatle kılınan bayram namazlarını özlediğini belirtti.
Sivil toplum kuruluşu olan Cezayir İmamları Koordinasyonu Genel Sekreteri Celul Hacimi ise camilerin aşamalı şekilde açılmasını talep ettiklerini kaydetti.
Yetkili makamların durumu gayet iyi değerlendirdiğinin altını çizen Hacimi, bu konuda alınan kararların sorumluluğunu da taşıdıklarını aktardı.
Cezayir makamları, salgının yayılması endişesiyle bayram namazının evlerde kılınması kararı almıştı.
Kaynak: AA