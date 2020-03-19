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- Cezayir Başbakanı Tebboune, virüs önlemlerini artırdı- Korona virüs kaynaklı ölü sayısı 7'ye...

- Cezayir Başbakanı Tebboune, virüs önlemlerini artırdı Korona virüs kaynaklı ölü sayısı 7'ye yükseldi Cezayir Başbakanı Abdelmadjid Tebboune, korona virüsü nedeniyle 7 kişinin öldüğü ve 75 vakanın doğrulandığı ülkede önlemleri artırma kararı aldı.

19.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:14
- Cezayir Başbakanı Tebboune, virüs önlemlerini artırdı- Korona virüs kaynaklı ölü sayısı 7'ye...

- Cezayir Başbakanı Tebboune, virüs önlemlerini artırdı

Korona virüs kaynaklı ölü sayısı 7'ye yükseldi

CEZAYİR - Cezayir Başbakanı Abdelmadjid Tebboune, korona virüsü nedeniyle 7 kişinin öldüğü ve 75 vakanın doğrulandığı ülkede önlemleri artırma kararı aldı.

Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsü nedeniyle Cezayir Başbakanı Abdelmadjid Tebboune, önlemleri artırma kararı aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune Salı günü durumun KOVID-19'un yayılmasının ortasında kontrol altında olduğunu ve birkaç yeni önlemin uygulanacağını söyledi. Tebboune, komşu ülkelerle tüm sınır geçiş noktalarının kapatıldığın planlananlar hariç tüm uçuş ve yolculukların askıya alındığını açıkladı. Ayrıca tedbir amacıyla tüm tıbbı ve gıda malzemeleri ihracatının yasaklandığını duyurdu. Toplu etkinlikler iptal edildi. Camiler, alışveriş merkezleri ve eğitim kurumlarının kapatıldığını açıkladı.

Ayrıca, tüm kamu ulaşım araçları, hastaneler ve toplu kullanılan alanların dezenfekte edilmesini gerektiğini belirtti.

Cezayir'de 19 Şubat'ta ilk vakanın açıklanmasından bu yana 7 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 75'e yükseldi. Yaklaşık 30 hastanın ise tedavi edilerek taburcu edildiği açıklandı.

- Cezayir Başbakanı Tebboune, virüs önlemlerini artırdı- Korona virüs kaynaklı ölü sayısı 7'ye...

Kaynak: İHA

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- Cezayir Başbakanı Tebboune, virüs önlemlerini artırdı- Korona virüs kaynaklı ölü sayısı 7'ye...

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