Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere...
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Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere...

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere... - Haberler
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