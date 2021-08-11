Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere...

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülke genelindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker 17'si sivil olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.