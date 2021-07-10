Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'da Kovid-19 tespit edildi
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Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'da Kovid-19 tespit edildi

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'da Kovid-19 tespit edildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tetkikler sonucu Eymen bin Abdurrahman'da Kovid-19 tespit edildiği ve sağlık tedbirleri kapsamında bugünden itibaren 7 günlük karantinaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında çalışmalarına uzaktan devam edecek Başbakana 7 gün sonra yeniden test yapılacağı ifade edildi.

Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Cezayir'de son haftalarda Kovid-19 vakalarında artış görülüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 813 kişide virüs tespit edildi, 528 kişi sağlığına kavuştu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 824'e, vaka sayısı 145 bin 296'ya, iyileşenlerin sayısı 100 bin 911'e yükseldi.

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğindeki yeni hükümet 7 Temmuz'da kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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