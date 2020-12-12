Cezayir Başbakanı, "dış güçlerin sınırda yürüttükleri faaliyetlerle ülkesini hedef aldığını" vurguladı
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Cezayir Başbakanı, "dış güçlerin sınırda yürüttükleri faaliyetlerle ülkesini hedef aldığını" vurguladı

12.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:18
Cezayir Başbakanı,

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, dış güçlerin sınırda yürüttükleri faaliyetlerle ülkesini hedef aldığını belirtti.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, dış güçlerin sınırda yürüttükleri faaliyetlerle ülkesini hedef aldığını belirtti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Cerrad, başkent Cezayir'deki Hükümet Arşiv Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Cerrad, komşu ülke Fas'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasının açık bir göstergesi olduğuna işaretle, "Ülkemiz hedef alındı ??ve bölgesel anlamda çevremizde ciddi sorunlar bulunuyor. Siyonist oluşumun sınırlarımıza yaklaşması için gerçek bir irade ortaya konuyor." dedi.

"Daha önce vatandaşlarımıza, ülkemizin istikrarına kastetmek isteyen dışarıdan operasyonlar olduğunu açıklamıştık. Sınırlarımız boyunca gördüklerimiz ve Mağrib ile Afrika bölgelerindeki istikrarsızlık ve savaşlar bunu ortaya koydu." şeklinde konuşan Cerrad, ülkenin hedef alınmasına karşı mücadele etmek için içeride birlik olunması çağrısında bulundu.

Cezayirli yetkililer sık sık açıklamalarında, güney sınırındaki krizlerin, doğuda Libya krizinin ve batıda Batı Sahra anlaşmazlığının ülkenin güvenliğini tehdit ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

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