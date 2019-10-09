- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü

- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü

- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.

09.10.2019 13:48
- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü

- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştü

CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.

Beraberindeki heyetle birlikte Cezayir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü . Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: İHA
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