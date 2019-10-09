- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü
- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.
- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştü
CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.
Beraberindeki heyetle birlikte Cezayir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü . Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuyor.