Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak - Haberler
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Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

AA, Murat Temizer - Ekonomi
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Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Şubat'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Doğalgaz, Türkiye, Cezayir, Gemi, Ekonomi, Haberler

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