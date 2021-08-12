Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 9 Ağustos'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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