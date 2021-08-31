Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 21.22'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Türkiye'de eşi benzeri yok! 'Vosvos Akvaryum' Abu Dabi'de sergilenmek için gün sayıyor
Türkiye'de eşi benzeri yok! 'Vosvos Akvaryum' Abu Dabi'de sergilenmek için gün sayıyor
BM: Oldukça zararlı olan kurşunlu benzini kullanan herhangi bir ülke kalmadı
BM: Oldukça zararlı olan kurşunlu benzini kullanan herhangi bir ülke kalmadı
TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Samet Aybaba Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:35:30. #1.16#

title