Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
11.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:31
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün akşam Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 23.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer